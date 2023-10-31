Украина выполнила два "маяка" МВФ: один вовремя, по другому - сорвали дедлайн - нардеп

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 47770 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 29160 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 53170 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 165832 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 62162 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 114304 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 165043 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154152 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154988 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160112 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 72799 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 76184 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 71186 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 98242 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 35330 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 47760 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 98707 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 165819 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 253164 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 305294 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 3962 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 35639 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50573 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49358 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62209 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Украина выполнила два "маяка" МВФ: один вовремя, по другому - сорвали дедлайн - нардеп

Киев • УНН

 • 39155 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Кабмин продолжает выполнять структурные «маяки», прописанные в программе Международного валютного фонда (МВФ) – сегодня стало известно о выполнении двух, один из которых задержался на три месяца. Об этом сообщил народный депутата Ярослав Железняк, передает УНН.

Украина выполнила два "маяка" МВФ: один вовремя, по другому - сорвали дедлайн - нардеп

Детали

Первый «маяк» - правительство согласовало новых членов наблюдательного совета ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Известно, что Кабмин согласовал предложения Номинационного комитета (внесенные Минэкономики) о назначении в наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС» независимых членов: Дэвиса Дэвида Чарльза; Коновца Сергея Александровича; Чадама Яна; а также представителя государства - Гринчук Светлану Васильевну.

Второй маяк - "Оператор ГТС" опубликовал новый Устав, согласованный с Energy Community. Минэнерго утвердило его 23 октября.

Вот здесь, по словам нардепа Железняка, - дедлайн был сорван на три месяца.

Цитата

«ГТС опубликовал новый Устав, согласованный с Energy Community. Минэнерго утвердили его 23 октября. Это была часть маяка #8. Так что теперь этот бенчмарк мы полностью выполнили. Только вот дедлайн сорвали на три месяца, потому что по меморандуму должны были еще в конце июля принять», - отметил представитель «Голоса».

Дополнение

Ранее правительство одобрило законопроект, который усилит независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отмечалось, что это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.

Также УНН сообщал, что Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для восстановления и реформ». Речь идет о 335 млн евро помощи от Европейской комиссии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23