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Україна виконала два "маяки" МВФ: один вчасно, по іншому - зірвали дедлайн - нардеп

Київ • УНН

 • 39155 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабмін продовжує виконувати структурні «маяки», що прописані у програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ) – сьогодні стало відомо про виконання двох, один з яких затримався на три місяці. Про це повідомив народний депутата Ярослав Железняк , передає УНН.

Україна виконала два "маяки" МВФ: один вчасно, по іншому - зірвали дедлайн - нардеп

Деталі

Перший «маяк» - уряд погодив нових членів наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ).

Наразі відомо, що Кабмін погодив пропозиції Номінаційного комітету (внесені Мінекономіки) про призначення до наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС» незалежних членів: Девіса Девіда Чарльза; Коновця Сергія Олександровича; Чадама Яна; а також представника держави - Гринчук Світлану Василівну.

Другий маяк - "Оператор ГТС" опублікував новий Статут, узгоджений із Energy Community. Міненерго затвердило його 23 жовтня.

Ось тут, за словами нардепа Железняка, - дедлайн було зірвано на три місяці.

Цитата

«ГТС опублікував новий Статут, погоджений з Energy Community. Міненерго затвердили його 23 жовтня. Це була частина маяка #8. Тож тепер цей бенчмарк ми повністю виконали. Тільки от дедлайн зірвали на три місяці, бо по меморандуму мали ще в кінці липня прийняти», - зазначив представник «Голосу».

Доповнення

Раніше уряд схвалив законопроєкт, який посилить незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зазначалося, що це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією.

Також УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для відновлення та реформ». Йдеться про 335 млн євро допомоги від Європейської комісії.

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