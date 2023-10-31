Україна виконала два "маяки" МВФ: один вчасно, по іншому - зірвали дедлайн - нардеп

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабмін продовжує виконувати структурні «маяки», що прописані у програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ) – сьогодні стало відомо про виконання двох, один з яких затримався на три місяці. Про це повідомив народний депутата Ярослав Железняк , передає УНН.