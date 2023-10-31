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Україна отримає 335 млн євро допомоги від Європейської комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для відновлення та реформ». Йдеться про 335 млн євро допомоги від Європейської комісії. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Україна отримає 335 млн євро допомоги від Європейської комісії

Цитата

«Сьогодні затвердили угоду про фінансування програми «Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ». Кошти будуть виділені після її підписання. Їх спрямуємо на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, на захист довкілля та цифровізацію», - написав Шмигаль у Telegram.

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Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що підписання Угоди створить правові підстави для залучення допомоги ЄС, спрямованої на підтримку України на її шляху до членства в ЄС та реалізацію Угоди про асоціацію, а також зміцнення її стійкості та спроможності реагувати на наслідки, спричинені військовою агресією рф.

«Допомога в рамках Угоди надаватиметься за пʼятьма пріоритетними сферами, а саме: стійка, стала та інтегрована економіка; підзвітні установи, верховенство права та безпека; захист навколишнього середовища і стійкість до зміни клімату; стійка цифрова трансформація; стійке, гендерно рівне, справедливе та інклюзивне суспільство», - повідомив Мельничук.

Доповнення

Лідери ЄС пообіцяли, що продовжать потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України стільки, скільки потрібно. І закликали голову дипломатії ЄС провести консультації з Україною щодо майбутніх безпекових зобов'язань блоку та доповісти про це Єврораді в грудні, а Єврокомісію - прискоритися з пропозиціями щодо використання заморожених російських активів.

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