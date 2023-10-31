Украина получит 335 млн евро помощи от Европейской комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для восстановления и реформ». Речь идет о 335 млн евро помощи от Европейской комиссии. Об этом сообщил премьер‘- министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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«Сегодня утвердили соглашение о финансировании программы «Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ». Средства будут выделены после его подписания. Их направим на восстановление инфраструктуры, в частности энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию», - написал Шмыгаль в Telegram.
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Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что подписание Соглашения создаст правовые основания для привлечения помощи ЕС, направленной на поддержку Украины на ее пути к членству в ЕС и реализацию Соглашения об ассоциации, а также укрепление ее устойчивости и способности реагировать на последствия, вызванные военной агрессией рф.
«Помощь в рамках Соглашения будет предоставляться по пяти приоритетным сферам, а именно: устойчивая, устойчивая и интегрированная экономика; подотчетные учреждения, верховенство права и безопасность; защита окружающей среды и устойчивость к изменению климата; устойчивая цифровая трансформация; устойчивое, гендерно равное, справедливое и инклюзивное общество», - сообщил Мельничук.
Дополнение
Лидеры ЕС пообещали, что продолжат мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько нужно. И призвали главу дипломатии ЕС провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств блока по безопасности и доложить об этом Евросовету в декабре, а Еврокомиссию - ускориться с предложениями по использованию замороженных российских активов.