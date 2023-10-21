Україна планує отримати від ЄС 50 млрд на реформи

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"Це лише частина того, що уряд збирається зробити. Але основна. Ми ведемо постійні консультації з Європарламентом, ми сподіваємось, що першу версію плану ми затвердимо в перший тиждень листопада”, - зазначив міністр.

Соболев також наголосив, що Україна працює над цим планом лише третій місяць. У той час, як в Європі такі плани формують 15 місяців. Фінальна версія українського плану буде готова в грудні.

Доповнення

ЄС та США прихильні підтримці України стільки часу, скільки потрібно для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, і визнають нагальну необхідність активізувати зусилля, щоб допомогти гарантувати, що допомога відповідає найпріоритетнішим потребам України. ЄС та США визнають прихильність та прогрес України в її зусиллях щодо реформ та наголошують на стратегічній важливості процесу її вступу до ЄС.