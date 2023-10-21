США та ЄС провели саміт: пообіцяли Україні підтримку і вказали на важливість процесу її вступу до Євросоюзу

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"Сполучені Штати та Європейський Союз залишаються непохитними у нашій довгостроковій політичній, фінансовій, гуманітарній та військовій підтримці Україні та її народу, на тлі того, як вони захищаються від незаконної та неспровокованої агресивної війни росії", - ідеться у заяві.

ЄС та США, як вказано, разом закликають росію припинити свою жорстоку війну та негайно, повністю та беззастережно вивести свої військові сили, маріонеток і військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України.

"Ми прагнемо досягти якнайширшої міжнародної підтримки ключових принципів і цілей української "Формули миру". Будь-яка ініціатива щодо всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні має ґрунтуватися на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підтримувати всі цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй", - зазначається у заяві.

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"Ми прихильні до підтримки Україну стільки, скільки буде потрібно для захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Ми визнаємо нагальність забезпечення того, щоб росія не змогла зруйнувати українську економіку, і активізації наших зусиль, щоб забезпечити відповідність допомоги першочерговим потребам України. Як співголови, разом з Україною, Міжвідомчої платформи координації донорів, ми працюємо разом з Україною, у той час, як вона розробляє свій План щодо України, включений у її європейський шлях, щоб включити загальний набір короткострокових пріоритетних економічних реформ, реформ у галузі верховенства закону та демократизації, а також пріоритетний та добре скоординований підхід до допомоги у відновленні та реконструкції та інвестицій", - вказано у заяві.

Сполучені Штати та Європейський Союз, як повідомляється, разом з іншими міжнародними донорами "продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей, зокрема для захисту, ремонту та відновлення її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС".

"Ми визнаємо прихильність України та її прогрес у її зусиллях щодо реформ і підкреслюємо стратегічну важливість процесу її вступу до ЄС", - ідеться у заяві.