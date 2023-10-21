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США и ЕС провели саммит: пообещали Украине поддержку и указали на важность процесса ее вступления в Евросоюз

Киев • УНН

 • 458561 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. ЕС и США привержены поддержке Украины столько времени, сколько нужно для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, и признают настоятельную необходимость активизировать усилия, чтобы помочь гарантировать, что помощь соответствует приоритетным потребностям Украины. ЕС и США признают приверженность и прогресс Украины в ее усилиях по реформам и подчеркивают стратегическую важность процесса ее вступления в ЕС. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита США-ЕС 20 октября, пишет УНН.

США и ЕС провели саммит: пообещали Украине поддержку и указали на важность процесса ее вступления в Евросоюз

Детали

"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются непоколебимыми в нашей долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины и ее народа, на фоне того, как они защищаются от незаконной и неспровоцированной агрессивной войны россии", - говорится в заявлении.

ЕС и США, как указано, вместе призывают россию прекратить свою жестокую войну и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои военные силы, марионеток и военную технику со всей международно признанной территории Украины.

"Мы стремимся достичь как можно более широкой международной поддержки ключевых принципов и целей украинской "Формулы мира". Любая инициатива по всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине должна основываться на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и поддерживать все цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций", - отмечается в заявлении.

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"Мы привержены поддержке Украины столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Мы признаем настоятельную необходимость обеспечения того, чтобы россия не смогла разрушить украинскую экономику, и активизации наших усилий, чтобы обеспечить соответствие помощи первоочередным потребностям Украины. Как сопредседатели, вместе с Украиной, Межведомственной платформы координации доноров, мы работаем вместе с Украиной, в то время, как она разрабатывает свой План по Украине, включенный в ее европейский путь, чтобы включить общий набор краткосрочных приоритетных экономических реформ, реформ в области верховенства закона и демократизации, а также приоритетный и хорошо скоординированный подход к помощи в восстановлении и реконструкции и инвестициям", - указано в заявлении.

Соединенные Штаты и Европейский Союз, как сообщается, вместе с другими международными донорами "будут продолжать предоставлять Украине финансирование для достижения этих целей, в частности для защиты, ремонта и восстановления ее энергетического сектора в соответствии со стандартами ЕС".

"Мы признаем приверженность Украины и ее прогресс в ее усилиях по реформам и подчеркиваем стратегическую важность процесса ее вступления в ЕС", - говорится в заявлении.

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