Запит Байдена на допомогу Україні сягає понад 61 млрд доларів: що включає
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Новий запит на фінансування допомоги Україні подав до Конгресу президент США Джо Байден сягає понад 61 млрд доларів, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Деталі
Крім допомоги Україні, запит також стосується нової допомоги Ізраїлю, розбудови військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарної допомоги, фінансування країн, що розвиваються, щоб надати альтернативу програмам Китаю, заходи із зміцнення безпеки на південному кордоні США.
Підтримка Сполученими Штатами Ізраїлю відбувається в той же час, коли незаконна війна Путіна проти народу України перейшла рубіж в 600 днів, йдеться в записці Білого дому щодо запиту.
Видання відзначає, що запит включає 61,4 млрд доларів допомоги Україні та 14,3 млрд доларів допомоги Ізраїлю.
Українська частина передбачає:
30 млрд доларів для Пентагону на обладнання для України і поповнення власних запасів озброєння,
14,4 млрд доларів для Пентагону на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки,
16,3 млрд доларів – для Державного департаменту та USAID на економічну, безпекову та оперативну допомогу,
481 млн доларів – на допомогу переміщеним українцям в рамках програми США "Об'єднання заради України" U4U,
149 млн доларів – для NNSA для реагування на ядерні/радіологічні інциденти.
Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15 млрд доларів на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.
Детальніше, законопроєкт передбачає п'ять основних сфер підтримки України:
- Додаткова зброя та устаткування для того, щоб допомогти Україні досягнути успіху на полі битви та захистити її народ, а також поповнити запасу Пентагону, після передачі устаткування Україні в рамках президентських повноважень. Надана допомога, наголосили в Білому домі, "допомогла Україні врятувати численні життя та виграти битви за Київ, Харків та Херсон".
- Продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки, включаючи інвестиції до оборонної промислової бази, відшкодування витрат на транспортування американських службовців та устаткування, та подальше нарощування присутності військ США в Європі, та інша критично важлива діяльність.
- Економічна підтримка та підтримка цивільної безпеки, включаючи пряму бюджету підтримку України, допомога з інвестиціями до критичної інфраструктури, підтримка правоохоронної діяльності, допомога в розмінуванні звільнених територій.
- Допомога переміщеним українцям в рамках програми США "Об'єднання заради України" U4U
- Розбудова співпраці з партнерами на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема ядерної та радіоактивної криз.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден просить Конгрес узгодити запит для допомоги Ізраїлю та Україні