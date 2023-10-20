Байден просить Конгрес узгодити запит для допомоги Ізраїлю та Україні

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"Сьогодні президент просить Конгрес додаткового фінансування, яке сприятиме розвитку нашої національної безпеки та підтримує наших союзників і партнерів. Після жахливої терористичної атаки ХАМАС президент Байден посилив безпеку, розвідку та дипломатичну підтримку народу Ізраїлю. Цей додатковий запит продовжуватиме надавати Ізраїлю необхідну безпекову допомогу, підтримувати зусилля Ізраїлю щодо забезпечення звільнення заручників і розширювати гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від війни в Ізраїлі та Газі.

Підтримка Сполучених Штатів Ізраїлю відбувається в той самий час, коли минає 600-й день незаконної війни володимира вутіна проти народу України. Дії адміністрації Байдена-Гарріс дали змогу народу України захистити свою націю від жорстокого та неспровокованого вторгнення та відвоювати територію, захоплену російськими військами, звільнивши українське цивільне населення від російської окупації. Додатковий запит Адміністрації надасть важливу підготовку, обладнання та зброю, необхідні для того, щоб допомогти Україні захистити та відвоювати свою суверенну територію та захистити український народ від російської агресії", - йдеться у заяві.

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У заяві зазначено, що адміністрація США "додатково інвестує в нашу військово-промислову базу, щоб забезпечити нашу військову готовність, включаючи поповнення ресурсів для задоволення наших оборонних потреб, оскільки ми підтримуємо Ізраїль та Україну, а також зростаючі вимоги безпеки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні".

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"Ресурси для американської оборонно-промислової бази сприятимуть створенню робочих місць у США, збільшать здатність нашої країни виробляти критично важливі боєприпаси та інше обладнання, а також гарантуватимуть, що наша армія й надалі буде найбільш готовою, боєздатною та найкраще оснащеною бойовою силою, яку коли-небудь бачив світ. У додатку адміністрації також міститься запит на збільшення підтримки союзників і партнерів у нашій стратегічній конкуренції з Китайською Народною Республікою (КНР). Він мобілізує сотні мільярдів від міжнародних фінансових організацій, щоб забезпечити стале джерело фінансування для країн, що розвиваються, як альтернативу примусовій практиці кредитування в КНР", - додали у Білому домі.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у своєму виступі для преси у Тель-Авіві 18 жовтня підтвердив, що пізніше цього тижня він планує подати запит до Конгресу США щодо “безпрецедентного пакету допомоги” для Ізраїлю.