Байден: "ХАМАС і путін представляють різні загрози, але обидва хочуть знищити демократію"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден під час звернення щодо підтримки України та Ізраїлю наголосив, що угрупування ХАМАС та володимир путін несуть різні загрози, але мають спільну мету - повністю знищити демократію. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Білого дому.
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«Напад на Ізраїль подібний до майже 20-місячної війни, трагедії та жорстокості, яких зазнав народ України - народ, який дуже сильно постраждав після того, як путін почав своє тотальне вторгнення. Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтувань, які росіяни використовували як зброю, а також про тисячі і тисячі українських дітей, насильно вивезених до росії, вкрадених у своїх батьків.
ХАМАС і путін представляють різні загрози, але їх об'єднує одне: вони обидва хочуть повністю ліквідувати сусідню демократію - повністю знищити її», - заявив Байден.
Деталі
Президент США зазначив, що метою існування ХАМАС є знищення Ізраїлю і вбивство єврейського народу. ХАМАС використовує палестинське цивільне населення як живий щит, додав Байден.
Тим часом, путін заперечує, що Україна має або коли-небудь мала справжню державність. Він стверджує, що Радянський Союз створив Україну.
«Два тижні тому він заявив світові, що якщо Сполучені Штати і наші союзники припинять військову підтримку України, то їй залишиться, цитую, "тиждень життя". Але ми не відступаємо», - наголосив Байден.
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Американський лідер також пояснив, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки США.
«Якщо ми не зупинимо апетит путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною. путін вже погрожував цитую, "нагадати" Польщі, що їхні західні землі були подаровані росією.. І якщо путін нападе на члена НАТО, ми будемо захищати кожен дюйм НАТО, як того вимагає і до чого закликає договір», - зауважив президент США.
І додав: якщо США відступлять і дозволять путіну знищити незалежність України, «потенційні агресори в усьому світі надихнуться і спробують зробити те ж саме». За словами Байдена, ризик конфлікту і хаосу може поширитися на інші частини світу - в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході - особливо на Близькому Сході.
«Іран підтримує росію в Україні, підтримує ХАМАС та інші терористичні угрупування в регіоні. І ми продовжуватимемо притягати їх до відповідальності», - зауважив президент США.
Доповнення
Президент США Джо Байден також наголосив, що направить офіційний запит до Конгресу у п'ятницю вранці, охарактеризувавши надання допомоги як інвестицію, яка матиме дивіденди для американців.
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