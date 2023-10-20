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Байден: "ХАМАС і путін представляють різні загрози, але обидва хочуть знищити демократію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден під час звернення щодо підтримки України та Ізраїлю наголосив, що угрупування ХАМАС та володимир путін несуть різні загрози, але мають спільну мету - повністю знищити демократію. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Білого дому.

Байден: "ХАМАС і путін представляють різні загрози, але обидва хочуть знищити демократію"

Цитата

«Напад на Ізраїль подібний до майже 20-місячної війни, трагедії та жорстокості, яких зазнав народ України - народ, який дуже сильно постраждав після того, як путін почав своє тотальне вторгнення. Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтувань, які росіяни використовували як зброю, а також про тисячі і тисячі українських дітей, насильно вивезених до росії, вкрадених у своїх батьків.

ХАМАС і путін представляють різні загрози, але їх об'єднує одне: вони обидва хочуть повністю ліквідувати сусідню демократію - повністю знищити її», - заявив Байден.

Деталі

Президент США зазначив, що метою існування ХАМАС є знищення Ізраїлю і вбивство єврейського народу. ХАМАС використовує палестинське цивільне населення як живий щит, додав Байден.

Тим часом, путін заперечує, що Україна має або коли-небудь мала справжню державність. Він стверджує, що Радянський Союз створив Україну.

«Два тижні тому він заявив світові, що якщо Сполучені Штати і наші союзники припинять військову підтримку України, то їй залишиться, цитую, "тиждень життя". Але ми не відступаємо», - наголосив Байден.

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Американський лідер також пояснив, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки США.

«Якщо ми не зупинимо апетит путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною. путін вже погрожував цитую, "нагадати" Польщі, що їхні західні землі були подаровані росією.. І якщо путін нападе на члена НАТО, ми будемо захищати кожен дюйм НАТО, як того вимагає і до чого закликає договір», - зауважив президент США.

І додав: якщо США відступлять і дозволять путіну знищити незалежність України, «потенційні агресори в усьому світі надихнуться і спробують зробити те ж саме». За словами Байдена, ризик конфлікту і хаосу може поширитися на інші частини світу - в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході - особливо на Близькому Сході.

«Іран підтримує росію в Україні, підтримує ХАМАС та інші терористичні угрупування в регіоні. І ми продовжуватимемо притягати їх до відповідальності», - зауважив президент США.

Доповнення

Президент США Джо Байден також наголосив, що направить офіційний запит до Конгресу у п'ятницю вранці, охарактеризувавши надання допомоги як інвестицію, яка матиме дивіденди для американців.

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