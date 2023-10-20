Україна може застосовувати ATACMS виключно в межах своєї території - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Міністерстві оборони США повідомили, що далекобійні ракети ATACMS мають застосовуватись виключно на території України. При цьому речник Пентагону генерал Патрік Райдер у заяві не назвав точну кількість ракет, які отримала Україна, пише УНН.
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"Я не можу вдаватися в конкретику щодо кількості ATACMS, яку ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, було підкріплено запевненнями, що вони використовуватимуться в межах України, щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію", - зазначив речник.
Він також додав, що США продовжать консультації з Україною та її союзниками і партнерами, аби надати все необхідне для захисту від агресії рф.
Доповнення
Українські збройні сили довго очікували від партнерів надання балістичного озброєння, а після появи ATACMS ситуація на фронті має значно покращитися на нашу користь. Балістичне озброєння наносить високоточні удари на великій відстані, тому може вражати важливі стратегічні ворожі об’єкти – військові аеродроми, командні пункти, логістичні пункти, склади пального та боєприпасів тощо.
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