Украина может применять ATACMS исключительно в пределах своей территории - Пентагон

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"Я не могу вдаваться в конкретику относительно количества ATACMS, которое мы поставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены заверениями, что они будут использоваться в пределах Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию", - отметил спикер.

Он также добавил, что США продолжат консультации с Украиной и ее союзниками и партнерами, чтобы предоставить все необходимое для защиты от агрессии рф.

Дополнение

Украинские вооруженные силы долго ожидали от партнеров предоставления баллистического вооружения, а после появления ATACMS ситуация на фронте должна значительно улучшиться в нашу пользу. Баллистическое вооружение наносит высокоточные удары на большом расстоянии, поэтому может поражать важные стратегические вражеские объекты – военные аэродромы, командные пункты, логистические пункты, склады горючего и боеприпасов и тому подобное.

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