Кулеба заявив, що Україна отримуватиме ракети ATACMS на постійній основі

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 4272 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 19669 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 92198 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 165136 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 168250 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134792 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136436 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87352 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93981 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99579 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.3м/с
48%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13096 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 9986 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14038 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 12730 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 9276 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 168250 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230557 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379075 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315835 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423424 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11918 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17214 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33815 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30411 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134788 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Кулеба заявив, що Україна отримуватиме ракети ATACMS на постійній основі

Київ • УНН

 • 331611 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. США будуть здійснювати постачання ракети ATACMS Україні на постійній основі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Сніданку з 1+1», передає кореспондент УНН.

Кулеба заявив, що Україна отримуватиме ракети ATACMS на постійній основі

Цитата

На запитання чи означає, що Україна отримуватиме на постійній основі ракети ATACMS і ще в більшій кількості, Кулеба відповів: «Означає і це прямий результат домовленості Президента Зеленського і Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі в кінці вересня».

Деталі

Кулеба відзначив, що пройшло менше місяця, як був продемонстрований результат роботи ATACMS.

«Якщо почитати між рядків виступ Президента після зустрічі з Байденом, то з нього можна було зрозуміти, що ухвалено дуже важливе рішення, а з важливих рішень можна було тільки це зробити, тому дякуємо США за виконання домовленостей», - сказав Кулеба.

Він також висловив сподівання, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстань 300 кілометрів.

Доповнення

У вівторок Україна вперше використали ракети ATACMS, які в обмеженій кількості таємно отримала від США.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу та застосування американських ракет ATACMS.

The New York Times повідомляло, що Сполучені Штати поставили Україні 20 ракет ATACMS, які мають касетні бойові частини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,635.65