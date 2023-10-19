Кулеба заявив, що Україна отримуватиме ракети ATACMS на постійній основі

Цитата

На запитання чи означає, що Україна отримуватиме на постійній основі ракети ATACMS і ще в більшій кількості, Кулеба відповів: «Означає і це прямий результат домовленості Президента Зеленського і Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі в кінці вересня».

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Кулеба відзначив, що пройшло менше місяця, як був продемонстрований результат роботи ATACMS.

«Якщо почитати між рядків виступ Президента після зустрічі з Байденом, то з нього можна було зрозуміти, що ухвалено дуже важливе рішення, а з важливих рішень можна було тільки це зробити, тому дякуємо США за виконання домовленостей», - сказав Кулеба.

Він також висловив сподівання, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстань 300 кілометрів.

Доповнення

У вівторок Україна вперше використали ракети ATACMS, які в обмеженій кількості таємно отримала від США.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу та застосування американських ракет ATACMS.

The New York Times повідомляло, що Сполучені Штати поставили Україні 20 ракет ATACMS, які мають касетні бойові частини.