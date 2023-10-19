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Кулеба заявил, что Украина будет получать ракеты ATACMS на постоянной основе

Киев • УНН

 • 331611 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. США будут осуществлять поставки ракеты ATACMS Украине на постоянной основе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Сніданку з 1+1», передает корреспондент УНН.

Кулеба заявил, что Украина будет получать ракеты ATACMS на постоянной основе

Цитата

На вопрос означает ли, что Украина будет получать на постоянной основе ракеты ATACMS и еще в большем количестве, Кулеба ответил: «Означает и это прямой результат договоренности Президента Зеленского и Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября».

Детали

Кулеба отметил, что прошло меньше месяца, как был продемонстрирован результат работы ATACMS.

«Если почитать между строк выступление Президента после встречи с Байденом, то из него можно было понять, что принято очень важное решение, а из важных решений можно было только это сделать, поэтому благодарим США за выполнение договоренностей», - сказал Кулеба.

Он также выразил надежду, что в будущем Украина получит ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстояние 300 километров.

Дополнение

Во вторник Украина впервые использовала ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве тайно получила от США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS.

The New York Times сообщало, что Соединенные Штаты поставили Украине 20 ракет ATACMS, которые имеют кассетные боевые части.

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