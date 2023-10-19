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ATACMS у достатній кількості може змінити ситуацію на фронті на нашу користь – Ігнат

Київ • УНН

 • 214951 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Українські збройні сили довго очікували від партнерів надання балістичного озброєння, а після появи ATACMS ситуація на фронті має значно покращитися на нашу користь. Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН з посилання на Телеграм-канал ТРУХА.

ATACMS у достатній кількості може змінити ситуацію на фронті на нашу користь – Ігнат

Цитата

«Україна довго очікувала балістичний тип озброєння, яким є ATACMS, і його отримання в достатній кількості може змінити ситуацію на фронті, покращивши її на нашу користь та погіршити ситуацію з логістикою у ворога. На озброєнні наших ракетний військ України були балістичні ракети – це «Точка У», радіусом застосування до 120 кілометрів. Але це стара ракета, радянський тип озброєння. А ракети ATACMS новіші та можуть мати більший радіус дії», - сказав він.

Деталі

Речник зазначив, що балістичне озброєння наносить високоточні удари на великій відстані, тому може вражати важливі стратегічні ворожі об’єкти – військові аеродроми, командні пункти, логістичні пункти, склади пального та боєприпасів тощо.

Таким чином ворог позбавляється оперативних спроможностей.

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