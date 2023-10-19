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ATACMS в достаточном количестве может изменить ситуацию на фронте в нашу пользу - Игнат

Киев • УНН

 • 214951 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинские вооруженные силы долго ожидали от партнеров предоставления баллистического вооружения, а после появления ATACMS ситуация на фронте должна значительно улучшиться в нашу пользу. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал ТРУХА.

ATACMS в достаточном количестве может изменить ситуацию на фронте в нашу пользу - Игнат

Цитата

«Украина долго ожидала баллистический тип вооружения, которым является ATACMS, и его получение в достаточном количестве может изменить ситуацию на фронте, улучшив ее в нашу пользу и ухудшить ситуацию с логистикой у врага. На вооружении наших ракетный войск Украины были баллистические ракеты – это «Точка У», радиусом применения до 120 километров. Но это старая ракета, советский тип вооружения. А ракеты ATACMS более новые и могут иметь больший радиус действия», - сказал он.

Детали

Спикер отметил, что баллистическое вооружение наносит высокоточные удары на большом расстоянии, поэтому может поражать важные стратегические вражеские объекты – военные аэродромы, командные пункты, логистические пункты, склады горючего и боеприпасов и тому подобное.

Таким образом враг лишается оперативных возможностей.

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