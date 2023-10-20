"Разом ми не дозволимо терористам знищити демократію": Зеленський відреагував на потужну промову Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за потужну промову і заявив, що країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні нашої спільної свободи, передає УНН.
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"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію", - вказав Президент у соцмережі X.
Деталі
Зеленський наголосив, що Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати.
"Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів. Світ, особливо країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховує на лідерство Америки в збереженні нашої спільної свободи. Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - підкреслив Глава держави.
Доповнення
У зверненні Байден зазначив, що ХАМАС та путін несуть різні загрози, але мають спільну мету - повністю знищити сусідню демократію.