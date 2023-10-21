Украина планирует получить от ЕС 50 млрд на реформы

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"Это лишь часть того, что правительство собирается сделать. Но основная. Мы ведем постоянные консультации с Европарламентом, мы надеемся, что первую версию плана мы утвердим в первую неделю ноября”, - отметил министр.

Соболев также отметил, что Украина работает над этим планом только третий месяц. В то время, как в Европе такие планы формируют 15 месяцев. Финальная версия украинского плана будет готова в декабре.

Дополнения

ЕС и США привержены поддержке Украины столько времени, сколько нужно для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, и признают настоятельную необходимость активизировать усилия, чтобы помочь гарантировать, что помощь соответствует самым приоритетным потребностям Украины. ЕС и США признают приверженность и прогресс Украины в ее усилиях по реформам и подчеркивают стратегическую важность процесса ее вступления в ЕС.