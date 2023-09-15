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Ще один структурний "маяк" МВФ: уряд вніс до Ради законопроект про посилення незалежності САП

Ще один структурний "маяк" МВФ: уряд вніс до Ради законопроект про посилення незалежності САП

Київ • УНН

 • 254799 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд схвалив законопроєкт, який посилить незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Законопроєкт передбачає, що САП отримає статус юридичної особи публічного права, а її керівник буде мати статус заступника Генпрокурора. Про це повідомив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією”, - повідомив Шмигаль.

Деталі

Основні зміни, які запроваджує законопроєкт:

САП отримує статус юридичної особи публічного права.

Керівник САП отримує статус заступника Генпрокурора.

Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.

Створюються механізми підзвітності і аудиту за участю міжнародних експертів.

Врегульовуються процедури конкурсного відбору прокурорів.

Зазначається, що найближчим часом законопроєкт буде зареєстрований в парламенті.

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Додамо

Документ вже внесено до ВР. Його реєстраційний номер 10060.

"Ухвалення закону про посилення інституційної незалежності САП – це зобов’язання №21 в Меморандумі. Дедлайн виконанння – кінець грудня", - написав нардеп Ярослав Железняк.

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