Ще один структурний "маяк" МВФ: уряд вніс до Ради законопроект про посилення незалежності САП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд схвалив законопроєкт, який посилить незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Законопроєкт передбачає, що САП отримає статус юридичної особи публічного права, а її керівник буде мати статус заступника Генпрокурора. Про це повідомив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Сьогодні уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією”, - повідомив Шмигаль.
Деталі
Основні зміни, які запроваджує законопроєкт:
САП отримує статус юридичної особи публічного права.
Керівник САП отримує статус заступника Генпрокурора.
Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.
Створюються механізми підзвітності і аудиту за участю міжнародних експертів.
Врегульовуються процедури конкурсного відбору прокурорів.
Зазначається, що найближчим часом законопроєкт буде зареєстрований в парламенті.
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Додамо
Документ вже внесено до ВР. Його реєстраційний номер 10060.
"Ухвалення закону про посилення інституційної незалежності САП – це зобов’язання №21 в Меморандумі. Дедлайн виконанння – кінець грудня", - написав нардеп Ярослав Железняк.