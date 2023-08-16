САП за пів року скерувала до суду рекордну кількість справ

Цитата

«Ми маємо усі підстави говорити, що перше півріччя 2023 року є найрезультативнішим за всю історію САП та НАБУ. За цей період САП направила до ВАКС 58 обвинувальних актів щодо 147 осіб – це рекорд. За результатами судового розгляду за участю прокурорів САП за вказаний період суддями ВАКС винесено 31 вирок щодо 42 осіб, що також суттєво перевершує показники за минулі періоди», – зазначив очільник САП.

Також Олександр Клименко наголосив на викликах, які на сьогодні стоять перед САП, необхідності відомчої незалежності САП, незалежності в направленні запитів на екстрадицію, посиленні інституційної спроможності та збільшенні штату прокурорів.

«Забезпечення незалежності САП дозволить нам краще реагувати на виклики, які чекають на Україну в процесі відбудови після війни», – підсумував Олександр Клименко.

Доповнення

Розслідування справи колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князева, якого підозрюють в одержанні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди, пребуває на завершальному етапі і на початку вересня можна очікувати завершення слідства.