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Украина отмечает День Национальной гвардии

Киев • УНН

 • 93114 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня, 26 марта, в Украине отмечают День Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН.

Украина отмечает День Национальной гвардии

Сегодня в Украине отмечают пятую годовщину со дня создания Национальной гвардии Украины. В 2015 году Внутренние войска МВД были переименованы в Национальную гвардию, и было установлено новый праздник 26 марта - День Национальной гвардии Украины.

Основными задачами Нацгвардии является защита жизни, прав, свобод и интересов граждан от преступных и иных противоправных посягательств, защиту конституционного строя и территориальной целостности страны. Личный состав Нацгвардии Украины комплектуется служащими по общеобязательному военным призывом и контрактниками. На данный момент в регионах страны действует 6 оперативно-территориальных объединений.

По случаю праздника, президент Украины Петр Порошенко поздравил военных.

"В незапамятные мартовские дни 2014 года родилась Национальная гвардия Украины - военное формирование, которое уже успело стать легендарным. Именно вы одни из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одни из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным Силам, которые тогда только начали возрождаться. От имени миллионов украинских искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника. Благодарю вас за службу народу Украины", - написал президент.

Напомним, День Службы безопасности Украины отмечается ежегодно 25 марта.

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