Сьогодні відзначають День Служби безпеки України

Цей день відзначається щорічно 25 березня у день ухвалення Верховною Радою України Закону України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 року.

Зі святом співробітників спецслужби уже привітали перші особи держави.

"Вітаю Службу безпеки України із 27-ою річницею створення! М'язи, які СБУ наростила за ці останні 5 років, вселяють страх у ворогів і впевненість в українське суспільство. СБУ стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян", - написав у Facebook Президент Петро Порошенко.

"Сьогодні ми відзначаємо 27 років від дня утворення Служби безпеки в Незалежній Україні. Але можемо сміливо говорити про понад століття традиції безпекової інституції Української держави... Зараз, через сто років, важливо пам’ятати подвиги українських героїв державної безпеки, особливо в час російської гібридної агресії. Потрібно ясно усвідомлювати, що справжні корені Служби безпеки України беруть початок в історії українського державництва, а не у колоніальному КДБ. І сто років тому, і тепер ворог – той самий: шовіністична Російська імперія. Кожен із нас розуміє, наскільки важливою та потрібною є ваша робота", - відзначив голова Верховної Ради Андрій Парубій у зверненні з нагоди свята.

Від імені уряду привітав з професійним святом - Днем Служби безпеки України - Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Під час гібридної війни і воєнної агресії Росії роль Служби безпеки лише зростає, адже вона є одним з органів, на які покладено обов’язок щодо захисту держави і громадян. За нинішніх обставин від працівників СБУ суспільство очікує високого професіоналізму, ефективних методів роботи та злагоджених дій в умовах підвищеної складності. Тому увага уряду до потреб Служби є постійною та пильною. Наше спільне завдання – забезпечити Службу безпеки належним рівнем матеріального оснащення, сприяти її реформуванню і модернізації, налагодити взаємодію із Службою інших державних органів і підприємств", - зауважив очільник уряду.

"Сердечно вітаю вас з нагоди 27-ї річниці створення Служби безпеки України. У горнилі спільної боротьби за соборність та суверенність нашої держави українська спецслужба доводить свою здатність захистити незламну волю українського народу до свободи і незалежності", - привітав підлеглих голова СБУ Василь Грицак.