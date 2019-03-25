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Сегодня отмечают День Службы безопасности Украины

Киев • УНН

 • 38721 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. День Службы безопасности Украины отмечается ежегодно 25 марта, передает УНН.

Сегодня отмечают День Службы безопасности Украины

Этот день отмечается ежегодно 25 марта во день принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О Службе безопасности Украины" от 25 марта 1992 года.

С праздником сотрудников спецслужбы уже поздравили первые лица государства.

"Поздравляю Службу безопасности Украины с 27-й годовщиной создания! Мышцы, которые СБУ нарастила за эти последние 5 лет, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. СБУ стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан", - написал в Facebook Президент Петр Порошенко.

"Сегодня мы отмечаем 27 лет со дня образования Службы безопасности в Независимой Украине. Но можем смело говорить о более веке традиции учреждения по безопасности Украинского государства... Сейчас, спустя сто лет, важно помнить подвиги украинских героев государственной безопасности, особенно во время российской гибридной агрессии. Нужно ясно осознавать, что настоящие корни Службы безопасности Украины берут начало в истории украинской государственности, а не в колониальном КГБ. И сто лет назад, и теперь враг - тот же: шовинистическая Российская империя. Каждый из нас понимает, насколько важна и нужна ваша работа", - отметил глава Верховной Рады Андрей Парубий в обращении по случаю праздника.

От имени правительства поздравил с профессиональным праздником - Днем Службы безопасности Украины - Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Во время гибридной войны и военной агрессии России роль Службы безопасности только растет, ведь она является одним из органов, на которые возложена обязанность по защите государства и граждан. При нынешних обстоятельствах от сотрудников СБУ общество ожидает высокого профессионализма, эффективных методов работы и слаженных действий в условиях повышенной сложности. Поэтому внимание правительства к нуждам Службы является постоянным и пристальным. Наша общая задача - обеспечить Службу безопасности должным уровнем материального оснащения, способствовать ее реформированию и модернизации, наладить взаимодействие со Службой других государственных органов и предприятий", - отметил глава правительства.

"Сердечно поздравляю вас с 27-й годовщиной создания Службы безопасности Украины. В горниле совместной борьбы за соборность и суверенитет нашего государства украинская спецслужба доказывает свою способность защитить несгибаемую волю украинского народа к свободе и независимости", - поздравил подчиненных глава СБУ Василий Грицак.

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