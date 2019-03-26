Україна відзначає День Національної гвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні, 26 березня, в Україні відзначають День Національної гвардії України. Про це повідомляє УНН.
Сьогодні в Україні відзначають п’яту річницю від дня створення Національної гвардії України. У 2015 році Внутрішні війська МВС були перейменовані в Національну гвардію, і було встановлене нове свято 26 березня — День Національної гвардії України.
Основними завданнями Нацгвардії є захист життя, прав, свобод та інтересів громадян від злочинних та інших протиправних посягань, захист конституційного ладу і територіальної цілісності країни. Особовий склад Нацгвардії України комплектується службовцями за загальнообов’язковим військовим призовом і контрактниками. На даний момент в регіонах країни діє 6 оперативно-територіальних об’єднань.
З нагоди свята, президент України Петро Порошенко привітав військових.
“У вікопомні березневі дні 2014 року народилася Національна гвардія України — військове формування, яке вже встигло стати легендарним. Саме ви одні із перших стали на захист недоторканності держави. Саме ви одні із перших дали відсіч російській агресії проти України та підставили братерське плече Збройним Силам, які тоді лише почали відроджуватися. Від імені мільйонів українців щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята. Дякую вам за службу народу України”, — написав Президент.
Нагадаємо, День Служби безпеки України відзначають щорічно 25 березня.