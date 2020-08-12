Украина отремонтирует три самолета ВВС Шри-Ланки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Специалисты государственного предприятия "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов", входящие в состав ГК "Укроборонпром", отремонтируют три транспортных самолета Ан-32Б ВВС Шри-Ланки. Об этом сообщил директор завода Александр Пащенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна.
Так, 11 августа самолеты прибыли в Украину.
"Контракт на ремонт самолетов был заключен ГП ГХВИФ "Укринмаш" с Министерством обороны Шри-Ланки. Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурсов и сроков службы 3-х самолетов Ан-32Б. Все ремонтные работы продлятся год и будут осуществляться на "Заводе 410 ЦА", - говорится в сообщении.
Сообщается, что украинские специалисты также оказали техническую помощь военно-воздушным силам Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину.
Напомним, что ранее Укроборонпром передал военным два отремонтированных танка "Булат".