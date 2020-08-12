Україна відремонтує три літаки ВПС Шрі-Ланки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Фахівці державного підприємства "Завод 410 ЦА" та ДП “Антонов”, що входять до складу ДК "Укроборонпром", відремонтують три транспортних літака Ан-32Б військово-повітряних сил Шрі-Ланки. Про це повідомив директор заводу Олександр Пащенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу концерну.
Так, 11 серпня літаки прибули в Україну.
“Контракт на ремонт літаків був укладений ДП ДГЗІФ "Укрінмаш“ з Міністерством оборони Шрі-Ланки. Він передбачає капітальний ремонт, продовження ресурсів та строків служби 3-х літаків Ан-32Б. Усі ремонтні роботи триватимуть рік та здійснюватимуться на "Заводі 410 ЦА”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що українські фахівці також надали технічну допомогу військово-повітряним Силам Шрі-Ланки у підготовці літаків до технічного перельоту до України.
Нагадаємо, що раніше Укроборонпром передав військовим два відремонтованих танки “Булат”.