Україна відремонтує три літаки ВПС Шрі-Ланки

Так, 11 серпня літаки прибули в Україну.

“Контракт на ремонт літаків був укладений ДП ДГЗІФ "Укрінмаш“ з Міністерством оборони Шрі-Ланки. Він передбачає капітальний ремонт, продовження ресурсів та строків служби 3-х літаків Ан-32Б. Усі ремонтні роботи триватимуть рік та здійснюватимуться на "Заводі 410 ЦА”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що українські фахівці також надали технічну допомогу військово-повітряним Силам Шрі-Ланки у підготовці літаків до технічного перельоту до України.

Нагадаємо, що раніше Укроборонпром передав військовим два відремонтованих танки “Булат”.



