Украина отреагировала на задержание основателя Nexta в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. МИД Украины требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенко.
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“В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержаны белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы”, — указали в МИД Украины.
Ранее
Заявления с требованием освободить одного из основателей и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича сделали Польша , Германия, Австрия и Литва.
Контекст
В Минске задержали бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича. Самолет, на котором он летел, экстренно посадили в Беларуси из-за сообщения о бомбе — команду на это дал глава республики Александр Лукашенко.