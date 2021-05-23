Затримання засновника Nexta у Мінську: Берлін та Відень вимагають звільнити Протасєвіча
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Білоруська влада повинна негайно відпустити одного із засновників і колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасєвіча. Активіста затримали після того, як його літак екстрено посадили в Мінську через повідомлення про бомбу. Свою позицію австрійський МЗС виклав в Twitter, пише УНН.
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“Терміново вимагаємо звільнення активіста Романа Протасєвіча”, — наголошується в повідомленні. МЗС також закликало відпустити інших пасажирів рейсу, яких в аеропорту Мінська відправили на огляд.
Статс-секретар у МЗС ФРН Мігель Бергер написав в Twitter, що уряд Білорусі має негайно пояснити те, що трапилося.
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Свій протест в зв’язку з інцидентом також висловили Польща і Литва. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцкій попросив Єврораду розглянути санкції проти влади республіки. Те, що сталося він назвав “викраденням цивільного літака” і “актом державного тероризму”.
Президент Литви Гітанас Науседа вимагає звільнити Протасєвіча. Крім того, політик звернувся до союзників по НАТО і ЄС з проханням відреагувати “на загрозу, що виходить від білоруського режиму для міжнародної цивільної авіації”.