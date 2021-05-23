Задержание основателя Nexta в Минске: Берлин и Вена требуют освободить Протасевича
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Белорусские власти должны незамедлительно отпустить одного из основателей и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Активиста задержали после того, как его самолет экстренно посадили в Минске из-за сообщения о бомбе. Свою позицию австрийский МИД изложил в Twitter, пишет УНН.
Детали
“Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича”, — отмечается в сообщении. МИД также призвал отпустить остальных пассажиров рейса, которых в аэропорту Минска отправили на досмотр.
Статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер написал в Twitter, что правительство Белоруссии должно немедленно объяснить случившееся.
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Свой протест в связи с инцидентом также выразили Польша и Литва. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Евросовет рассмотреть санкции против властей республики. Случившееся он назвал “угоном гражданского самолета” и “актом государственного терроризма”.
Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича. Кроме того, политик обратился к союзникам по НАТО и ЕС с просьбой отреагировать “на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации”.