Україна відреагувала на затримання засновника Nexta у Мінську

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“Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані”, — вказали у МЗС України.

Раніше

Заяви з вимогою звільнити одного із засновників і колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасєвіча зробили Польща, Німеччина, Австрія та Литва.

Контекст

У Мінську затримали колишнього головного редактора Nexta Романа Протасєвіча. Літак, на якому він летів, екстрено посадили в Білорусі через повідомлення про бомбу — команду на це дав глава республіки Олександр Лукашенко.