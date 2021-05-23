Україна відреагувала на затримання засновника Nexta у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. МЗС України вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі опозиціонера Романа Протасєвіча, пише УНН з посиланням на повідомлення речника зовнішньополітичного відомства України Олега Ніколенка.
Цитата
“Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані”, — вказали у МЗС України.
Раніше
Заяви з вимогою звільнити одного із засновників і колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасєвіча зробили Польща, Німеччина, Австрія та Литва.
Контекст
У Мінську затримали колишнього головного редактора Nexta Романа Протасєвіча. Літак, на якому він летів, екстрено посадили в Білорусі через повідомлення про бомбу — команду на це дав глава республіки Олександр Лукашенко.