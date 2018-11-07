Украина отказалась от отправки самолета на учения НАТО из-за дороговизны

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Участие пяти украинских военнослужащих, задействованных в военных учениях НАТО Trident Juncture - 2018, финансируется за счет Альянса. Об этом рассказал в интервью УНН военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров.

"Мы проводили отдельные расчеты по поводу участия нашего самолета в таких учениях (Trident Juncture), и, к сожалению, вынуждены были отказаться, так как участие самолета в этих учениях стоило бы Украине миллионы гривен - огромные деньги, за которые можно хорошо подготовить мотопехотное подразделение в полном составе для выполнения задач на Востоке нашей страны. Поэтому мы вынуждены были отказаться", - сказал генерал.

Он рассказал также, что для особых партнеров, с которыми есть соответствующий уровень взаимодействия, участие в учениях может финансироваться за счет Альянса.

"Все наши 5 военных сейчас участвуют в учении за счет НАТО. Всего в этом году за счет НАТО в учениях приняли участие 7 человек. До конца года еще, пожалуй, двух человек нам удастся привлечь к учениям Cyber ​​Coalition на таких же условиях", - сказал он.

Напомним, 25 октября военные учения НАТО Trident Juncture стартовали в Норвегии.

В Trident Juncture принимают участие около 65 кораблей, 250 самолетов, 10 000 автомобилей и 50 000 служащих из всех стран Альянса.

Кроме того, 5 украинских офицеров были привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции с сентября этого года.

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