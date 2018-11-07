Україна відмовилася від відправки літака на навчання НАТО через дорожнечу

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Участь п’яти українських військовослужбовців, задіяних у військових навчаннях НАТО Trident Juncture – 2018, фінансується за рахунок Альянсу. Про це розповів в інтерв’ю  УНН військовий представник місії України при НАТО, генерал Володимир Аскаров.

"Ми проводили окремі розрахунки з приводу участі нашого літака в таких навчаннях (Trident Juncture), і, на жаль, вимушені були відмовитись, тому що участь літака в цих навчаннях коштувала б Україні мільйони гривень – величезні кошти, за які можна добре підготувати мотопіхотний підрозділ у повному складі для виконання завдань на Сході нашої держави. Тому ми вимушені були відмовитись", - сказав генерал.

Він розповів також, що для особливих партнерів, з якими є відповідний рівень взаємодії, участь у навчаннях може фінансуватися за рахунок Альянсу.

"Всі наші 5 військових зараз беруть участь у навчанні за рахунок НАТО. Усього в цьому році за рахунок НАТО у навчаннях взяло участь 7 осіб. До кінця року ще, мабуть, двох осіб нам вдасться залучити до навчань Cyber Coalition на таких же умовах", - сказав він.

Нагадаємо, 25 жовтня військові навчання НАТО Trident Juncture стартували у Норвегії.

У Trident Juncture беруть участь близько 65 кораблів, 250 літаків, 10 000 автомобілів та 50 000 службовців з усіх країн Альянсу.

Крім того, 5 українських офіцерів було залучено до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції з вересня цього року.

Українські Національні Новини

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