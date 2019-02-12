Украина выбыла из топ-20 лучших сборных в рейтинге теннисного Кубка Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. После завершения матчей Кубка Федерации в Мировой группе, а также зональных соревнованиях различного уровня, был обновлен мировой рейтинг женских сборных по теннису, сообщает УНН со ссылкой на “Fed Cup”.
Украина потеряла свое место в первой 20-ке, опустившись на двадцать второе место (2215 очков), опережая на одну строчку Парагвай и находясь сразу за Бразилией.
В топ-5 произошло только одно изменение — Румыния добавила три ступеньки и стала 5-й. Зато лидирует Чехия, США, Белоруссия и Франция.
Напомним, что в матчевых встречах в Зеленой Гуре украинские теннисистки проиграли сборным Швеции и Польши, а победы праздновали над командами Болгарии и Эстонии.