Україна вибула з топ-20 кращих збірних в рейтингу тенісного Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Після завершення матчів Кубку Федерації у Світових групах, а також зональних змаганнях різного рівня, був оновлений світовий рейтинг жіночих збірних з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на “Fed Cup”.
Україна втратила своє місце в першій 20-ці, опустившись на 22-е місце (2215 очок), випереджаючи на одну сходинку Парагвай і знаходячись одразу за Бразилією.
У топ-5 відбулася тільки одна зміна — Румунія додала три сходинки і стала 5-ю. Натомість лідирує Чехія, США, Білорусь і Франція.
Нагадаємо, що у матчевих зустрічах в Зеленій Гурі українські тенісистки програли збірним Швеції і Польщі, а перемоги святкували над командами Болгарії та Естонії.