Збірна України зазнала поразки від Польщі в рамках зустрічі Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Зеленій Гурі (Польща) відбувся вирішальний парний поєдинок за участі збірних України та Польщі у матчевому протистоянні зональних змагань у Першій групі Євро-Африканської зони, повідомляє УНН.
Марта Костюк разом із Катериною Козловою провели драматичну зустрічі із Ігі Святек та Алісії Росольської. У перших партіях учасниці обмінялися звитягами – 1:6 та 6:1. У третьому сеті українки поступалися 1:5, але зуміли переломити ситуацію та вели 6:5 на своїй подачі. Далі вони дозволили полячкам перевести гру на тай-брейк, де поступилися 6:7 (5).
Таким чином, матчева зустріч за третє місце закінчилася з результатом 2:1 на користь полячок.
Нагадаємо, що єдиний виграш у даному матчевому протистоянні принесла Україні Даяна Ястремська.