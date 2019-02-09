Збірна України зазнала поразки від Польщі в рамках зустрічі Кубку Федерації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Зеленій Гурі (Польща) відбувся вирішальний парний поєдинок за участі збірних України та Польщі у матчевому протистоянні зональних змагань у Першій групі Євро-Африканської зони, повідомляє УНН.

Марта Костюк разом із Катериною Козловою провели драматичну зустрічі із Ігі Святек та Алісії Росольської. У перших партіях учасниці обмінялися звитягами – 1:6 та 6:1. У третьому сеті українки поступалися 1:5, але зуміли переломити ситуацію та вели 6:5 на своїй подачі. Далі вони дозволили полячкам перевести гру на тай-брейк, де поступилися 6:7 (5).

Таким чином, матчева зустріч за третє місце закінчилася з результатом 2:1 на користь полячок.

Нагадаємо, що єдиний виграш у даному матчевому протистоянні принесла Україні Даяна Ястремська.

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