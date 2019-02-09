Ястремська зрівняла рахунок у матчевому протистоянні з Польщею в Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У заключному поєдинку збірної України Першої групи Євро-Африканської зони Кубку Федерації провела два одиночні матчі із командою Польщі, повідомляє УНН.
У стартовій зустрічі господаркам турніру очко принесла Магдалена Френх, яка здолала опір Катерини Козлової – 3:6, 7:5, 6:2.
Проте Даяна Ястремська принесла Україні перемогу в матчі із Ігою Свьонтек – 7:6 (2), 6:4.
Зазначимо, що у межах третього, вирішального матчу протистояння Марта Костюк у дуеті з Козловою грають із Свьонтек і Росольською.
Нагадаємо, що Україна посіла другий рядок у своїй групі та бореться з Польщею за третє місце турніру.