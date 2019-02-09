Ястремская сравняла счет в матчевом противостоянии с Польшей в Кубке Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В заключительном поединке сборной Украины Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации провела два одиночных матча с командой Польши, сообщает УНН.
В стартовой встрече хозяйкам турнира очко принесла Магдалена Френх, которая преодолела сопротивление Екатерины Козловой - 3:6, 7:5, 6:2.
Однако Даяна Ястремская принесла Украине победу в матче с Игой Свьонтек - 7:6 (2), 6:4.
Отметим, что в рамках третьего, решающего матча противостояния Марта Костюк в дуэте с Козловой играют с Свьонтек и Росольской.
Напомним, что Украина заняла вторую строчку в своей группе и борется с Польшей за третье место турнира.