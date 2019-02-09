Сборная Украины потерпела поражение от Польши в рамках встречи Кубка Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Зеленой Гуре (Польша) состоялся решающий парный поединок с участием сборных Украины и Польши в матчевом противостоянии зональных соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны, сообщает УНН.
Марта Костюк вместе с Екатериной Козловой провели драматическую встречи с Игги Святек и Алисии Росольска. В первых партиях участницы обменялись победами — 1:6 и 6:1. В третьем сете Украинский уступали 1:5, но сумели переломить ситуацию и вели 6: 5 на своей подаче. Далее они позволили полячкам перевести игру на тай-брейк, где уступили 6:7 (5).
Таким образом, матчевая встреча за третье место закончилась с результатом 2:1 в пользу полячек.
Напомним, что единственный выигрыш в данном матчевом противостоянии принесла Украине Даяна Ястремская.