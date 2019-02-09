Сборная Украины потерпела поражение от Польши в рамках встречи Кубка Федерации

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73067 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 99940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134517 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133227 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131189 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125747 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162923 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145318 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сборная Украины потерпела поражение от Польши в рамках встречи Кубка Федерации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Зеленой Гуре (Польша) состоялся решающий парный поединок с участием сборных Украины и Польши в матчевом противостоянии зональных соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны, сообщает УНН.

Марта Костюк вместе с Екатериной Козловой провели драматическую встречи с Игги Святек и Алисии Росольска. В первых партиях участницы обменялись победами — 1:6 и 6:1. В третьем сете Украинский уступали 1:5, но сумели переломить ситуацию и вели 6: 5 на своей подаче. Далее они позволили полячкам перевести игру на тай-брейк, где уступили 6:7 (5).

Таким образом, матчевая встреча за третье место закончилась с результатом 2:1 в пользу полячек.

Напомним, что единственный выигрыш в данном матчевом противостоянии принесла Украине Даяна Ястремская.

Украинские Национальные Новости

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