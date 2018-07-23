Украина завоевала ряд наград на ЧМ по сумо
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На чемпионате мира по сумо среди взрослых и юниоров, который проходил в городе Таоюань, Тайвань (Китай), сборная Украины получила ряд высоких наград, информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Чемпионом мира среди взрослых стал Святослав Семикрас (весовая категория 85 кг). Иванна Березовская (80+) стала серебряным призером соревнований. Бронзовые награды в личных соревнованиях завоевали Марина Максименко и Виктория Царук в абсолютной категории. В командных соревнованиях также имеем две бронзовые награды — у женской команды (Иванна Березовская, Марина Максисенко, Светлана Тросюк и Виктория Царук) и в мужской — Александр Вересюк, Важа Диаури, Антон Чуев и Максим Олешко.
У юниоров победу праздновала Елена Никитинская (75 кг), “серебро” у Карины Колесник (60) и Максима Цыбульняка (80), бронзовая награда у Елизаветы Моренко (абсолютная категория). Также командную “бронзу” имеют юниорки — Елена Никитинская, Карина Колесник, Елизавета Моренко и Дарья Корытина.
Как сообщал УНН, украинцы завоевали четыре награды на соревнованиях по сумо в США.