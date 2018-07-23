Україна виборола низку нагород на ЧС з сумо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На чемпіонаті світу з сумо серед дорослих та юніорів, що проходив у місті Таоюань, Тайвань (Китай), збірна України здобула низку високих нагород, інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Чемпіоном світу серед дорослих став Святослав Семикрас (вагова категорія 85 кг). Іванна Березовська (80+) стала срібною призеркою змагань. Бронзові нагороди у особистих змаганнях вибороли Марина Максименко і Вікторія Царук у абсолютній категорії. У командних змаганнях також маємо дві бронзові нагороди - у жіночої команди (Іванна Березовська, Марина Максисенко, Світлана Тросюк і Вікторія Царук) та у чоловічої - Олександр Вересюк, Важа Діаурі, Антон Чуєв та Максим Олешко.
У юніорів перемогу святкувала Олена Нікітінська (75 кг), "срібло" у Карини Колесник (60) та Максима Цибульняка (80), бронзова нагорода у Єлизавети Моренко (абсолютна категорія). Також командну "бронзу" мають юніорки - Олена Нікітінська, Карина Колесник, Єлизавета Моренко та Дар'я Коритіна.
Як повідомляв УНН, українці завоювали чотири нагороди на змаганнях з сумо в США.