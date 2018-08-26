Украина завоевала медаль на ЧМ по летнему биатлону

Два чешских лидера по итогам спринта, Михал Крчмар и Ондржей Моравец, как стартовали в одной связке, так и до третьего огневого рубежа двигались вместе, только наращивая преимущество над другими соперниками. Затем Моравец сумел оторваться и с одним кругом штрафа финишировал первым. Крчмар с 2-мя промахами отстал на 33,7 с.

Тройку лучших замкнул наш Артем Прима — 2 хиби при стрельбе и 43 с отставание от победителя.

Наш Витали Кильчицкий, несмотря на то, что во второй гонке подряд был близок к подиуму, но остался без медали, однако, продемонстрировал хороший уровень готовности, и, финишировав шестым (4), вновь принял участие в цветочной церемонии награждения.

Сергей Семенов показал хорошую стрельбу, ограничившись одним кругом штрафа, но по чистой ходом он пока уступает партнерам по команде, закончив гонку преследования на той же позиции, с которой стартовал — 11-й. Артем Тищенко много ошибался на огневых рубежах и с пятью кругами штрафа стал 29-м.

Заметим, что летний чемпионат мира завершен. В активе “желто-синих” одна “бронза”, и впереди у спортсменов небольшая пауза для отдыха.