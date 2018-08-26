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Украина завоевала медаль на ЧМ по летнему биатлону

Киев • УНН

 • 8031 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В чешском городе Нове-Место прошла мужская гонка преследования, которая подвела итог под летним чемпионатом мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Украина завоевала медаль на ЧМ по летнему биатлону

Два чешских лидера по итогам спринта, Михал Крчмар и Ондржей Моравец, как стартовали в одной связке, так и до третьего огневого рубежа двигались вместе, только наращивая преимущество над другими соперниками. Затем Моравец сумел оторваться и с одним кругом штрафа финишировал первым. Крчмар с 2-мя промахами отстал на 33,7 с.

Тройку лучших замкнул наш Артем Прима — 2 хиби при стрельбе и 43 с отставание от победителя.

Наш Витали Кильчицкий, несмотря на то, что во второй гонке подряд был близок к подиуму, но остался без медали, однако, продемонстрировал хороший уровень готовности, и, финишировав шестым (4), вновь принял участие в цветочной церемонии награждения.

Сергей Семенов показал хорошую стрельбу, ограничившись одним кругом штрафа, но по чистой ходом он пока уступает партнерам по команде, закончив гонку преследования на той же позиции, с которой стартовал — 11-й. Артем Тищенко много ошибался на огневых рубежах и с пятью кругами штрафа стал 29-м.

Заметим, что летний чемпионат мира завершен. В активе “желто-синих” одна “бронза”, и впереди у спортсменов небольшая пауза для отдыха.

Украинские Национальные Новости

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