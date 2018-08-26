Україна виборола медаль на ЧС з літнього біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У чеському місті Нове-Мєсто пройшла чоловіча гонка переслідування, яка підвела підсумок під літнім чемпіонатом світу з біатлону, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію біатлону України.
Два чеських лідера за підсумками спринту, Міхал Крчмар і Ондржей Моравець, як стартували в одній зв’язці, так і аж до третього вогневого рубежу рухалися разом, лише нарощуючи перевагу над іншими суперниками. Потім Моравець зумів відірватися і з одним колом штрафу фінішував першим. Крчмар з 2-ма промахами відстав на 33,7 с.
Трійку кращих замкнув наш Артем Прима — 2 хибі при стрільбі і 43 с відставання від переможця.
Наш Віталі Кільчицький, незважаючи на те, що в другій гонці поспіль був близький до подіуму, але залишився без медалі, проте, продемонстрував хороший рівень готовності, і, фінішувавши шостим (4), знову взяв участь у квітковій церемонії нагородження.
Сергій Семенов показав хорошу стрільбу, обмежившись одним колом штрафу, але за чистим ходом він поки поступається партнерам по команді, закінчивши гонку переслідування на тій же позиції, з якої стартував — 11-й. Артем Тищенко багато помилявся на вогневих рубежах і з п’ятьма колами штрафу став 29-м.
Зауважимо, що літній чемпіонат світу завершено. В активі “жовто-блакитних” одна “бронза”, і попереду у спортсменів невелика пауза для відпочинку.