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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105807 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107265 просмотра

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7 марта, 08:52 • 132036 просмотра

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7 марта, 06:35 • 113491 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 139045 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144828 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина ведет переговоры о закупке газа в США - Коболев

Украина ведет переговоры о закупке газа в США - Коболев

Киев  •  УНН

 • 12553 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что возможно, Украина также получит и поставки американского газа. Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Америки", передает УНН.

"Мы ведем переговоры по этому поводу, - сказал Коболев в ответ на вопрос о возможности получения газа из США, - и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа".

Как сообщал УНН, Коболев расценил заявление Путина о транзите газа как начало переговоров .

Добавим, что Еврокомиссия планирует провести следующие трехсторонние газовые переговоры после выборов в Украине.

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