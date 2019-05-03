Украина ведет переговоры о закупке газа в США - Коболев

"Мы ведем переговоры по этому поводу, - сказал Коболев в ответ на вопрос о возможности получения газа из США, - и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа".



Как сообщал УНН, Коболев расценил заявление Путина о транзите газа как начало переговоров .



Добавим, что Еврокомиссия планирует провести следующие трехсторонние газовые переговоры после выборов в Украине.