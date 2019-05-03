Україна веде переговори про закупівлю газу у США - Коболєв

"Ми ведемо перемовини з цього приводу, - сказав Коболєв у відповідь на питання про можливості отримання газу зі США, - і я мушу сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох боків є. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу".



Як повідомляв УНН, Коболєв розцінив заяву Путіна щодо транзиту газу як початок переговорів.



Додамо, що Єврокомісія планує провести наступні тристоронні газові переговори після виборів в Україні.