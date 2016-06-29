Украина в десятый раз приняла участие в праздновании Дня Дуная
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня, 28 июня, на украинскомё-венгерской границе вблизи с. Галабор Береговского района уже в десятый раз отметили ежегодный День Дуная, передает корреспондент УНН.
Напомним, что р. Тиса, по которой проходит государственная граница Украины, является крупнейшей притоком Дуная.
Посреди реки на украшенной переправе официальные представители Украины и Венгрии открыли праздник, который проходил одновременно на территории обеих стран с двух берегов Тисы.
Участие в праздновании приняли участие глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, исполняющий обязанности председателя Государственного агентства по водным ресурсам Украины Ирина Овчаренко, госсекретарь по вопросам водного хозяйства Венгрии Имре Гоффман, правительственный комиссар Сабольч-Сатмар-Берегской области Венгрии Петер Козма, представители дипломатических учреждений и другие.
Главной темой мероприятия, несмотря на торжественность повода, стали проблемы экологии реки Тиса и вопросы противопаводковых мероприятий в обеих странах.
"После катастрофических паводков 1998 и 2001 годов венгры построили на своей территории водозащитные сооружения, - отметил Г. Москаль. - В местах, где были прорывы дамб, они устроили польдеры (специальную территорию для отвода воды во время паводков), которые в пиковые подъемы паводковой волны способны снизить уровень воды в Тисе до двух метров".
По словам Москаля, деньги на эти гидротехнические сооружения выделил Евросоюз.
"О необходимости строительства польдерной системы на Закарпатье говорят уже годами, однако дальше разговоров дело не идет. Причина - отсутствие средств", - добавил глава Закарпатской ОГА.
Хорошее настроение гостям праздника подарили детские коллективы художественной самодеятельности и выступление Заслуженного академического Закарпатского народного хора. Специально для детей организаторы мероприятия подготовили интерактивную викторину и ряд мастер-классов.