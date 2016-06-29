Україна вдесяте взяла участь у святкуванні Дня Дунаю
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні, 28 червня, на українсько-угорському кордоні поблизу с. Галабор Берегівського району уже вдесяте відзначили щорічний День Дунаю, передає кореспондент УНН.
Нагадаємо, що р. Тиса, якою проходить державний кордон України, є найбільшою притокою Дунаю.
Посеред річки на прикрашеній переправі офіційні представники України та Угорщини відкрили свято, яке проходило одночасно на території обох країн з двох берегів Тиси.
Участь у святкуванні взяли голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, виконувач обов’язків голови Державного агентства з водних ресурсів України Ірина Овчаренко, держсекретар з питань водного господарства Угорщини Імре Гоффман, урядовий комісар Саболч-Сатмар-Березької області Угорщини Петер Козма, представники дипломатичних установ та інші.
Головною темою заходу, не дивлячись на урочистість приводу, стали проблеми екології річки Тиса та питання протипаводкових заходів в обох країнах.
“Після катастрофічних паводків 1998 та 2001 років угорці побудували на своїй території водозахисні споруди, — зазначив Г. Москаль. — У місцях, де були прориви дамб, вони влаштували польдери (спеціальну територію для відведення води під час паводків), які в пікові підйоми паводкової хвилі спроможні понизити рівень води в Тисі до двох метрів”.
За словами Г.Москаля, гроші на ці гідротехнічні споруди виділив Євросоюз.
“Про необхідність будівництва польдерної системи на Закарпатті говорять уже роками, однак далі розмов справа не йде. Причина — відсутність коштів”, — додав очільник Закарпатської ОДА.
Гарний настрій гостям свята подарували дитячі колективи художньої самодіяльності та виступ Заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Спеціально для дітей організатори заходу підготували інтерактивну вікторину та ряд майстер-класів.