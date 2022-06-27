Украина в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина занимает третье место в рейтинге экспортеров курятины в ЕС, передает УНН со ссылкой на крайнюю статистическую отчетность ЕС.
Детали
Так, в январе-марте 2022 года Украина экспортировала 21,5 тыс. тонн курятины в ЕС и заняла в рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы в Евросоюз 3 место.
На первом и втором месте – Бразилия и Таиланд. За отчетный период страны экспортировали 59 тыс. тонн и 33 тыс. тонн мяса птицы соответственно.
Следует отметить, что поставки украинской курятины в ЕС за год выросли в 6,5 раза.
Наряду с этим, незначительно, но нарастили поставки продукта Бразилия (+10,3%). Зато Таиланд сократил поставки курятины на 4,3%.
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