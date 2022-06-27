Україна в ТОП-3 експортерів курятини до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Україна посідає третє місце в рейтингу експортерів курятини в ЄС, передає УНН з посиланням на крайню статистичну звітність ЄС.
Деталі
Так, у січні-березні 2022 року Україна експортувала 21,5 тис. тонн курятини до ЄС і зайняла в рейтингу найбільших постачальників м'яса птиці в Євросоюз 3 місце.
На першому і другому місці - Бразилія і Таїланд. Протягом звітного періоду країни експортували 59 тис. тонн і 33 тис. тонн м'яса птиці відповідно.
Варто зазначити, що поставки української курятини до ЄС за рік зросли у 6,5 разів.
Поряд з цим, незначно, але наростили поставки продукту Бразилія (+ 10,3%). Натомість Таїланд скоротив поставки курятини на 4,3%.
До теми
Найбільший вітчизняний виробник і експортер курятини — компанія МХП (Наша Ряба) представила фінансові результати своєї діяльності за перший квартал 2022 року, згідно яких компанія продовжує працювати на рівні близько 85% потужностей виробництва курятини.
Додамо
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав МХП кредит у розмірі 24 млн євро. Компанія планує спрямувати ці кошти на ведення операційної діяльності у рослинництві та збереження ліквідності компанії в період військової агресії з боку рф.