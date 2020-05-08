Украина в ООН: жалеем об облагораживании роли Сталина в России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Облагораживание роли Иосифа Сталина в России создает почву для восстановления тоталитарного государства с единым лидером во главе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на специальном заседании на высоком уровне по формуле Аррия по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, передает корреспондент УНН.
"Мы сожалеем об облагораживании роли Сталина в России. Это урезонивает цель восстановления тоталитарного государства с единым "безупречным" лидером во главе. Это служит для имитации ощущения безупречности режима, создание образа внешнего врага и оправдания агрессии Москвы против соседей, таких как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - сказал Кулеба.
По словам министра, такое отношение к исторической правде и "манипулирование наследием Второй мировой войны поразительно напоминает то, что происходило в Европе в 1930-е годы прошлого века".
"Это урок, который нужно усвоить снова", - добавил он.
Напомним, Дмитрий Кулеба во время своего выступления также отметил, что российская агрессия против Украины продолжается дольше, чем Вторая мировая война.