Україна в ООН: шкодуємо про облагороджування ролі Сталіна в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Облагороджування ролі Йосипа Сталіна в Росії створює грунт для відновлення тоталітарної держави з єдиним лідером на чолі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спеціальному засіданні на високому рівні за формулою Аррія з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, передає кореспондент УНН.
"Ми шкодуємо про облагороджування ролі Сталіна в Росії. Це урезонює мету відновлення тоталітарної держави з єдиним "бездоганним" лідером на чолі. Це служить для імітації відчуття бездоганності режиму, створення образу зовнішнього ворога і виправдання агресії Москви проти сусідів, таких як Україна і Грузія, і гібридних воєн проти багатьох інших країн", - сказав Кулеба.
За словами міністра, таке ставлення до історичної правди і "маніпулювання спадщиною Другої світової війни разюче нагадує те, що відбувалося в Європі в 1930-і роки минулого століття".
"Це урок, який потрібно засвоїти знову", - додав він.
Нагадаємо, Дмитро Кулебя під час свого виступу також зазначив, що російська агресія проти України триває довше, ніж Друга світова війна.